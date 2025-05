India-Pakistan Conflict: बाड़मेर में अज्ञात मिसाइल बरामद, प्रशासन हुआ अलर्ट

India-Pakistan Conflict: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले किए जा रहे है जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया है। इस बीच, शनिवार सुबह राजस्थान के बाड़मेर के गिदा पारेउ क्षेत्र में एक अज्ञात मिसाइल का मलबा बरामद होने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रख दिया है और अधिकृत एजेंसियों के पहुंचने का इंतजार कर रहा है ताकि स्थिति का सही आकलन किया जा सके।

किसी भी स्थानीय व्यक्ति को अज्ञात मलबे के अवशेषों के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।स्थानीय लोगों के अनुसार, भारतीय सेना ने हमलों को नाकाम कर दिया है और क्षेत्र के लोग सुरक्षित और निडर महसूस कर रहे हैं।

एक स्थानीय व्यक्ति मोहन चौधरी के अनुसार, अज्ञात मिसाइल का मलबा सुबह करीब 4:42 बजे गिरा और पांच किलोमीटर के दायरे में दो अन्य स्थानों पर भी गिरा। उन्होंने कहा, "यह सुबह 4:42 बजे गिरा और मैं उस समय जाग रहा था। पहले दो बार तेज आवाज हुई और फिर रोशनी हुई। मेरा घर यहां से 500 फीट दूर है, इसलिए हम भागकर यहां आए। हमने देखा कि थोड़ा धुआं निकल रहा था। दूसरा मंदिर के पास गिरा जो यहां से पांच किलोमीटर दूर है। तीसरा मंदिर से डेढ़ किलोमीटर दूर गिरा और चौथा यहां से 2 किलोमीटर दूर गिरा। हमें कोई डर या भय नहीं है।"

इससे पहले, बाड़मेर में स्थानीय लोगों ने अज्ञात प्रोजेक्टाइल के टुकड़े और मलबा बरामद किया था। बाड़मेर में उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन और जालीपा मिलिट्री स्टेशन के पास के इलाके बलदेव नगर के निवासियों ने पाकिस्तानी हमले के बाद की स्थिति देखी, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने सुबह-सुबह सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया।

हालांकि अधिकारियों ने मलबे की पहचान नहीं की, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह करीब 5:15 से 5:30 बजे तेज आवाजें सुनाई दीं और इसके तुरंत बाद, उन्होंने इलाके में प्रोजेक्टाइल का मलबा देखा। बलदेव नगर के निवासी देवराज और राजू ने एएनआई को घटना के बारे में बताते हुए घटनाक्रम बताया।

प्रत्यक्षदर्शी राजू ने बताया, "सुबह करीब 5:15 बजे हमने कुछ आवाजें सुनीं और आसमान में ड्रोन जैसी कई चीजें दिखाई दीं। फिर हमने देखा कि आसमान से कुछ गिरा है। वहां हमें सड़क पर यह मलबा मिला।"

इस बीच, पश्चिमी सीमा और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाइयों का निर्णायक जवाब देते हुए, भारतीय सशस्त्र बलों ने शनिवार को तकनीकी सुविधाओं, कमांड और नियंत्रण केंद्रों, रडार साइटों और गोला-बारूद के गढ़ों सहित महत्वपूर्ण पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया।

#WATCH | Announcements are being made in Rajasthan's Jaisalmer, appealing people to remain in their houses.



"...Everything will remain closed. Seeing the current situation, all are expected to stay home, and vehicular movements are also stopped..." pic.twitter.com/Gb7mfGTMMF