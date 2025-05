India-Pakistan Conflict: अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से की बात, भारत-पाक तनाव को लेकर कही ये बात

India-Pakistan Conflict:भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया के देशों पर पड़ रहा है। इस समय दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका की नजरें भारत और पाकिस्तान के एक्शन पर टिकी हुई है। वहीं, आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से बात की, विदेश विभाग ने एक प्रेस बयान में साझा किया।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, सचिव रुबियो ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान को "गलत अनुमान से बचने के लिए तनाव कम करने और सीधे संवाद को फिर से स्थापित करने के तरीकों की पहचान करने की आवश्यकता है।"

EAM S Jaishankar posts on 'X': "Had a conversation with US Secretary of State Marco Rubio this morning. India’s approach has always been measured and responsible, and remains so." pic.twitter.com/xQbjAdtEBA — ANI (@ANI) May 10, 2025

उन्होंने "भविष्य के विवादों को टालने के लिए उत्पादक चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने में अमेरिकी समर्थन" का प्रस्ताव रखा। उनकी टिप्पणी शुक्रवार (अमेरिका के स्थानीय समय) को पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से बात करने के बाद आई है। विदेश विभाग के अनुसार, "विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आज सुबह पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से बात की। उन्होंने दोनों पक्षों से तनाव कम करने के तरीके खोजने का आग्रह किया और भविष्य के संघर्षों से बचने के लिए रचनात्मक वार्ता शुरू करने में अमेरिकी सहायता की पेशकश की।"

इससे पहले, अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने का इरादा रखता है। लेविट ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दोनों देशों के नेताओं के साथ तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "यह कुछ ऐसा है जिसमें विदेश मंत्री और निश्चित रूप से अब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो भी बहुत शामिल हैं। राष्ट्रपति इसे जल्द से जल्द कम होते देखना चाहते हैं।"

लेविट ने कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष पुराना है और इसे और बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत जारी है।

इस बीच, शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पुष्टि की कि पाकिस्तानी सेना अग्रिम क्षेत्रों की ओर सैनिकों को ले जा रही है।

विंग कमांडर सिंह ने जोर देकर कहा कि सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का आनुपातिक प्रतिक्रियाओं के साथ प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया है, भारत ने पाकिस्तान से पारस्परिक संयम की शर्त पर तनाव कम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सिंह ने कहा, "पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को अग्रिम क्षेत्रों की ओर ले जाती हुई देखी गई है, जो आगे की ओर बढ़ने के लिए आक्रामक इरादे को दर्शाता है। भारतीय सशस्त्र बल परिचालन तत्परता की उच्च स्थिति में हैं, और सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया है और आनुपातिक रूप से जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने गैर-वृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, बशर्ते कि पाकिस्तान पक्ष जवाबी कार्रवाई करे।"

उन्होंने कहा, "एक त्वरित और नपे-तुले जवाब में, भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल पहचाने गए सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया... पाकिस्तान ने भारतीय एस-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में हवाई क्षेत्रों को नष्ट करने के दावों के साथ एक निरंतर दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान को अंजाम देने का भी प्रयास किया है... भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे इन झूठे दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है।"

विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि रात भर फिरोजपुर और जालंधर समेत अन्य स्थानों पर संपत्ति और नागरिकों को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने खुद को निशाना बनाने की झूठी खबर फैलाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा, "भारत को विभाजित करने के ये बेकार प्रयास विफल होने के लिए अभिशप्त हैं।"

#WATCH | #OperationSindoor | Foreign Secretary Vikram Misri says, "Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Shri Amritsar Sahib. These lame attempts to divide India are doomed to failure." pic.twitter.com/nuY2JAFDWN — ANI (@ANI) May 10, 2025

मिस्त्री ने कहा, "यह पूरी तरह से हास्यास्पद दावा है कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया है। पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप।" उन्होंने कहा कि अफगान लोगों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि किस देश ने नागरिक आबादी और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है।

