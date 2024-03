असम में सीएए पर छिड़ा घमासान, यूओएफए ने किया 'हड़ताल' का ऐलान, गुवाहाटी पुलिस ने जारी की चेतावनी

Highlights असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर भारी संग्राम छिड़ गया है गुवाहाटी, कामरूप, डिब्रूगढ़, गोलाघाट और तेजपुर जैसे कई जिलों में सीएए की प्रतियां जलाई गईं हालात की गंभीरता को देखते हुए गुवाहाटी पुलिस ने कई संगठनों को कानूनी नोटिस जारी किया है

गुवाहाटी:असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर भारी घमासान छिड़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बीते सोमवार को सीएए नियमों को अधिसूचित कियेाने के बाद से असम की 16-पक्षीय संयुक्त विपक्षी मंच (यूओएफए) ने इसके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलना करने और मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।

बताया जा रहा है कि गुवाहाटी, कामरूप, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट और तेजपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में सीएए की प्रतियां जलाई गई और विरोध रैलियों का आयोजन हुआ है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हालात की गंभीरता को देखते हुए गुवाहाटी पुलिस ने उन सभी संगठनों को कानूनी नोटिस जारी किया है, जिन्होंने सीएए के विरोध में राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

Guwahati police gave a legal notice to the Political parties who have called for a 'Sarbatmak Hartal' in Assam to protest against the CAA.



"Any damage to public/ private property including Railway and National Highway properties or injury to any citizen caused due to 'Sarbatmak… pic.twitter.com/vnO6uin76t