Chandrayaan 3: विक्रम लैंडर से निकला प्रज्ञान रोवर, चंद्रमा पर रखा कदम, ISRO ने शेयर किया वीडियो

Highlights केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से हाल ही में जारी किए गए वीडियो को साझा करते हुए 'अद्भुत' लिखा। चंद्रयान-3 बुधवार शाम 6:04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के साथ इसरो ने इतिहास रच दिया।

नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे चंद्रयान-3 रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह तक उतरा।

इसरो ने ट्वीट करते हुए लिखा, "सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर हैं। सभी प्रणालियां सामान्य हैं। लैंडर मॉड्यूल पेलोड ILSA, RAMBHA और ChaSTE आज चालू हो गए हैं। रोवर गतिशीलता संचालन शुरू हो गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर SHAPE पेलोड रविवार को चालू किया गया।" अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यह भी तस्वीरें जारी कीं कि कैसे विक्रम लैंडर इमेजर कैमरे ने टचडाउन से ठीक पहले चंद्रमा की छवि खींची।

... ... and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W