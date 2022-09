वीडियो लीक मामला: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 24 सितंबर तक बंद, दो वॉर्डन को भी सस्पेंड किया गया

Highlights आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने के मामले के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शनिवार तक बंद। दो वॉर्डन भी सस्पेंड, इनमें से एक वॉर्डन का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह आरोपी लड़की को फटकारती नजर आई थी। रविवार को वीडियो लीक मामले के तूल पकड़ने के बाद देर रात तक बड़े पैमाने पर छात्र-छात्राएं प्रदर्शन कर रही थीं।

चंडीगढ़: मोहाली में हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने के मामले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करते हुए वॉर्डन राजविंदर कौर सहित एक और वॉर्डन को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी को भी शनिवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह मामला कल सामने आया था, जिसके बाद छात्र-छात्राओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी रविवार को मामले की जांच के आदेश दे दिए।

सस्पेंड की गई एक वॉर्डन का वीडियो भी रविवार को वायरल हुआ था जिसमें वह वीडियो वायरल कराने वाली और हिरासत में ली जा चुकी आरोपी छात्रा को फटकार लगाती नजर आ रही है। ऐसे आरोप हैं कि वॉर्डन ने मामले के खुलासे के बाद तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी थी। साथ ही वॉर्डन ने विरोध कर रही लड़कियों को भी डांट लगाई थी।

Punjab | Chandigarh University closed till 24th Sept; a few students seen leaving for their homes.



Students' protest erupted in the campus yesterday over the University's alleged 'leaked objectional videos' row. Two accused arrested & one detained in connection with the matter. pic.twitter.com/BJraCQUr5J