Chandigarh Deputy Mayor elections: भाजपा ने चंडीगढ़ डिप्टी मेयर चुनाव में मारी बाजी, कांग्रेस और 'आप' रेस में पिछड़े

Chandigarh Deputy Mayor elections: चंडीगढ़ डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा ने बाजी मारते हुए चुनाव में 19 मतों से जीत हासिल कर ली है। अब, कांग्रेस और आप के उम्मीदवार को कुल 16 मत पड़े, जबकि एक मत अमान्य घोषित किया गया। वहीं, चंडीगढ़ में डिप्टी मेयर के पद पर कुलजीत सिंह संधू चुने गए।

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहते हैं, ''पूरी समस्या मेयर और डिप्टी मेयर की नहीं है, समस्या पंजाब में आप और कांग्रेस के गठबंधन में है. वे पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के पास संख्या है। लेकिन जो भी है व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए।"

भाजपा इकाई अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, ''बीजेपी के दोनों विधायकों और सभी पूर्व विधायकों ने पंजाब के साथ-साथ किसानों से जुड़े मुद्दों पर पंजाब मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था। हमें आज सुबह 10.30 बजे का समय दिया गया था। जब, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और पंजाब कांग्रेस नेतृत्व आए इसके बारे में जानने के लिए उन्होंने हमें यहां रोका।"

