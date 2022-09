चंडीगढ़ एयरपोर्ट का बदलेगा नाम, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में किया ऐलान

Highlights चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा, ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा- भगत सिंह की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप यह फैसला किया गया है।

नई दिल्ली: चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जल्द बदला जाएगा। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदले जाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा।

इससे पहले अगस्त में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट कर कहा था कि पंजाब और हरियाणा इस पर सहमत हो गए हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए।

बहरहाल, 'मन की बात' की 93वीं कड़ी में पीएम मोदी ने कहा, 'भगत सिंह की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ हवाईअड्डे का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा।' पीएम मोदी ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इस बदलाव का लंबे समय से इंतजार था। सरदार भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को मनाई जाती है।

