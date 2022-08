सेंट्रल विस्टा: मिर्जापुर के खूबसूरत कालीन, महाराष्ट्र के सागवान से बने फर्नीचर से तैयार हो रहा है नया संसद भवन, जानें बेमिसाल खुबियां-उद्घाटन का समय

Highlights नए संसद भवन को मिर्जापुर के खूबसूरत कालीन और महाराष्ट्र के फर्नीचर से सजाया जा रहा है। इसका लगभब 70 फीसदी काम पूरा हो गया है। इसी साल संविधान दिवस के आसपास इसके कुछ हिस्से खोले जा सकते है।

सेंट्रल विस्टा: नया संसद भवन मिर्जापुर के बुनकरों द्वारा हाथ से बुने गए खूबसूरत कालीन, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से मंगाए गए पत्थरों और महाराष्ट्र के सागवान की लकड़ी से बने फर्नीचर से सुसज्जित होगा।

इस पर बोलते हुए अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्च वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है ताकि नवंबर, 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नयी इमारत में हो सके।

भवन की आंतरिक साजसज्जा का काम तेजी से हो रहा है। साथ ही फर्श भी तैयार किया जा रहा है। सरकार ने पिछले सप्ताह लोकसभा में कहा था कि संसद की नई इमारत का काम 70 फीसदी पूरा हो गया है और इसका निर्माण कार्य नवंबर, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए निर्धारित समयसीमा बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया, ‘‘हम शीतकालीन सत्र का आयोजन नए संसद भवन में सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।’’

#WATCH | The first look of Central Vista Avenue in Delhi which is being redeveloped.



(Visuals from earlier today) pic.twitter.com/CmRAEIR1mk