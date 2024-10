VIDEO: सीईसी राजीव कुमार ने कांग्रेस के 'ईवीएम-पेजर' हैकिंग के आरोप पर दिया ये जवाब

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। हालांकि, चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद, हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनावों में ईवीएम में "विकृति" का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के बारे में सवाल पूछे गए। ईवीएम के बारे में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायतों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, सीईसी राजीव कुमार ने कहा, "अब लोग यह भी पूछते हैं कि अगर कोई पेजर उड़ा सकता है, तो क्या वह ईवीएम भी नहीं उड़ा सकता? पेजर और ईवीएम अलग-अलग हैं और इनका कोई संबंध नहीं है।"

हरियाणा चुनावों में ईवीएम में "बैटरी की समस्या" का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई शिकायतों के बारे में, सीईसी ने कहा, "हम ईवीएम पर सभी 20 शिकायतों का व्यक्तिगत रूप से, तथ्य-दर-तथ्य जवाब देंगे।" मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ ईवीएम का बचाव किया और कहा, "यह पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है। पिछले 15-20 चुनावों को देखें। यह अलग-अलग परिणाम दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि यह (ईवीएम) गलत हो, केवल परिणाम आपकी पसंद के अनुसार नहीं हैं।"

कांग्रेस पार्टी ने बीते बुधवार को कहा कि उसने चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की बैटरी क्षमता" में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है। हरियाणा चुनाव के नतीजे मंगलवार (8 अक्टूबर) को घोषित किए गए थे। हरियाणा में भाजपा ने जीत दर्ज की और कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।

