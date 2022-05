झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के घर सीबीआई की छापेमारी, रांची में राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर रेड

Highlights पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के अलावा घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल तो बंधु तिर्की दिल्ली में हैं।

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के सिलसिले में सीबीआईझारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के आवासों पर छापेमारी कर रही है। अप्रैल में तिर्की को डीए मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मालूम हो, जब खेलों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हुई और आवंटित की गई तब टिर्की खेल मंत्री थे। एक और जगह छापेमारी जारी है।

Jharkhand | CBI conducts raid at Ranchi residence of former state min & Congress leader Bandhu Tirkey, in connection with 34th National Games scam.



Tirkey was sports minister when the tender process for the games started and was allocated.



