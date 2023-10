Cash for Questions: "मैं अडानी के तैयार किये मीडिया ट्रायल या भाजपा ट्रोल्स का जवाब नहीं दूंगी", महुआ मोइत्रा ने कहा सीबीआई और एथिक्स कमेटी के सवालों का स्वागत है

Highlights महुआ मोइत्रा ने 'कैश फॉर क्वेश्चन' विवाद में एक बार फिर घसीटा उद्योगपति गौतम अडानी को उन्होंने कहा कि वो अडानी के तैयार किये मीडिया ट्रायल या भाजपा ट्रोल्स का जवाब नहीं देंगी अगर सीबीआई या संसद की एथिक्स कमेटी उनसे कोई सवाल करती है तो वह उनका स्वागत करेंगी

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने 'कैश फॉर क्वेश्चन' विवाद में एक बार फिर उद्योगपति गौतम अडानी को घसीटते हुए कहा कि वो इस मामले में अडानी के तैयार किये मीडिया ट्रायल या भाजपा ट्रोल्स का जवाब नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई या संसद की एथिक्स कमेटी उनसे कोई सवाल करती है तो वह उनका स्वागत करेंगी।

तृणमूल नेत्री मोइत्रा ने शुक्रवार को सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिये कहा कि वो 'कैश फॉर क्वेश्चन' में लोकसभा आचार समिति की जांच का स्वागत करती हैं और जब समिति उन्हें बुलाएगी तो उसके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हो जाएंगी।

तृणमूल नेता मोइत्रा ने एक्स पर किये पोस्ट में कहा, "मैं सीबीआई और संसद में भाजपा सदस्यों के बहुमत वाली एथिक्स कमेटी के सवालों का स्वागत करती हूं, अगर वे मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। मेरे पास न तो समय है और न ही रुचि है कि मैं अडानी द्वारा निर्देशित मीडिया ट्रायल या बीजेपी ट्रोल्स को जवाब दूं। मैं नादिया में दुर्गा पूजा का आनंद ले रहा हूं। शुभो षष्ठी।"

I welcome answering questions to CBI & Ethics Committee (which has absolute majority of BJP members) if & when they call me. I have neither time nor interest to feed a Adani-directed media circus trial or answer BJP trolls. I am enjoying Durga Puja in Nadia. Shubho Sashthi .

'कैश फॉर क्वेश्चन' विवाद में आज घटनाक्रम बेहद तेजी से बदला। सांसद मोइत्रा के ट्वीट से पहले वकील जय अनंत देहाद्राई ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो में दर्ज उनकी शिकायत को वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "कल दोपहर मुझ पर अपने कुत्ते हेनरी के बदले सीबीआई में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत और निशिकांत दुबे को लिखे पत्र को वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं सीबीआई को सारे विवरण दूंगा। मैसेंजर पूरी तरह से निर्दोष है।"

An attempt was made yesterday afternoon, to coerce me into withdrawing my cbi complaint and letter to @nishikant_dubey in exchange for Henry.



I flatly refused - will give details to CBI.



Messenger is totally innocent - but tells you everything about her.