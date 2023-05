कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, पश्चिम बंगाल में 36 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, जानें वजह

By विनीत कुमार | Published: May 13, 2023 10:10 AM

कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करीब 36 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का फैसला सुनाया है। यह मामला 2016 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है।

पश्चिम बंगाल में 36 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला (फाइल फोटो)