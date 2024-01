Budget 2024: अंतरिम बजट पेश होने से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन, प्रह्लाद जोशी कर रहें अध्यक्षता

Budget 2024: संसद में अंतरिम बजट पेश होने से पहले केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया है। संसद पुस्तकालय में बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी कर रहे हैं।

सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक हर संसदीय सत्र से पहले एक पारंपरिक प्रथा है। बैठक के दौरान, नेता उन मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें वे संसद सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं।

गौरतलब है कि बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू होगा और 9 फरवरी को समाप्त होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। वह देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जो अपना लगातार छठा बजट पेश करेंगी - जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी करेगी।

