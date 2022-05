बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री ने कहा- हिंदी साहित्य को केद्र में लाने के लिए सतत और संगठित प्रयासों की आवश्यकता

By भाषा | Published: May 29, 2022 11:24 AM

पुरस्कार की घोषणा होने के बाद से गीतांजलि श्री और अनुवादक डेजी रॉकवेल को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं और दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस पुरस्कार के बाद से हिंदी साहित्य भी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है, लेकिन लेखिका का मानना है कि इस लय को बनाए रखने के लिए कुछ गंभीर प्रयासों की आवश्यकता होगी।

बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री ने कहा- हिंदी साहित्य को केद्र में लाने के लिए सतत और संगठित प्रयासों की आवश्यकता

Next