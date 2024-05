Lok Sabha Elections 2024: "कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह है, ज्ञानवापी में मस्जिद है, 400 सीटें दीजिए, हम दोनों जगह मंदिर बना देंगे", हिमंत बिस्वा सरमा ने झारखंड के बोकारो में कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 23, 2024 07:37 AM

Next

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मोदी जी को 400 सीटें दीजिए, मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान और काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पर मंदिर बनाएंगे।

फाइल फोटो