Lok Sabha Elections 2024: "मोदीजी के मित्र अडानी ने घटिया कोयला तीन गुना कीमत बेचा, करोड़ों रुपये लूटा", राहुल गांधी का सनसनीखेज आरोप

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 23, 2024 08:00 AM

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी के साथ कथित करीबी संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है।