Lok Sabha Election 2024: बिना वोटर आईडी कार्ड के कैसे डालें वोट? इन डॉक्यूमेंट्स का कर सकते हैं इस्तेमाल, जानें

By मनाली रस्तोगी | Published: May 23, 2024 08:50 AM

यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी वे कुछ वैकल्पिक आईडी प्रमाणों या दस्तावेजों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।