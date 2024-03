Electoral Bonds Data: "बॉन्ड नंबरों का भी खुलासा किया जाए..." स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

Highlights चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-जजों की बेंच ने सुनवाई की हमारे आदेशों के तहत चुनावी बांड के यूनिक बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा एसबीआई को नोटिस दिया गया है

Electoral Bonds Data: सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई हुई। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-जजों की बेंच ने सुनवाई हुई। इस दौरान एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल कि हमारे आदेशों के तहत चुनावी बांड के यूनिक बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया गया। कोर्ट के द्वारा एसबीआई को नोटिस दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एसबीआई को सभी जानकारी ईसीआई के साथ साझा करनी चाहिए थी। जैसे खरीदने की तारीख, उसे भुनाने की तारीख। बताते चले कि यूनिक बॉंड नंबर सामने आने के बाद पता चल पायेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया।

#WATCH | Delhi: Advocate Prashant Bhushan says, "The court raised the issue of the information submitted by the SBI to the ECI about the particulars of the bonds. They said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds so therefore they have not given… pic.twitter.com/UTAqx3IQ62