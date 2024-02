370 सीट जीतकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें कार्यकर्ता, पीएम मोदी ने कहा- जी-जान से जुट जाएं और लक्ष्य पूरा करें, देखें वीडियो

Highlights भाजपा को लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतना है। अगले सौ दिन तक जी-जान से जुट जाने का आह्वान किया। उम्मीदवार भाजपा का चुनाव चिह्न ‘कमल’ का फूल होगा।

BJP National Council Meeting: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतने के लिए जी-जान से जुट जाने और इस लक्ष्य को हासिल कर पार्टी के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने यह बात यहां भारत मंडपम में राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले हुई भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। पदाधिकारियों की बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, " प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतना है।" तावड़े के मुताबिक मोदी ने कहा, "370 सीट हमारे लिए आंकड़ा नहीं है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि होगी।"

उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले सौ दिन तक जी-जान से जुट जाने का आह्वान किया। तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर कहा कि उम्मीदवार भाजपा का चुनाव चिह्न ‘कमल’ का फूल होगा। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री ने आगामी चुनाव में हर बूथ पर पिछले चुनाव के मुकाबले 370 अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित किया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and BJP national president JP Nadda unfurl the party flag during the two-day National Council meeting of BJP at Bharat Mandapam, Delhi. pic.twitter.com/658ud3OZdQ

उन्होंने कहा कि इसके अलावा पहली बार मतदान के पात्र युवाओं को पार्टी के कार्यकर्ता 2014 से पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत का फर्क बताएं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगले चुनाव में 'तू-तू, मैं-मैं' की राजनीति करेगा लेकिन भाजपा को विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर आगे बढ़ना है।

#WATCH | On BJP's two-day National Council meeting, party National General Secretary Vinod Tawde says, "In today's meeting while guiding all the party workers, PM Modi said that BJP will get 370 and NDA 400 (seats), where 370 is not just a number but a tribute from us to Dr Syama… pic.twitter.com/8jFk00wbrx