Bjp Mp Upendra Singh Rawat: 'जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता', सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा

Bjp Mp Upendra Singh Rawat: बीजेपी ने बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। सोमवार को उन्हें अपने सोशल मीडिया एक्स एकाउंट पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि वह चुनाव नहीं लडे़ंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक एआई द्वारा जेनरेटेड है। जिसकी एफआईआर मैंने दर्ज करा दी है। रावत ने आगे लिखा कि इस संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्ड से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जबतक मैं निर्दोष साबित नहीं होता सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूँगा।

