पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी के दौरे पर यशवंत सिन्हा ने कसा तंज तो बीजेपी ने दिया करारा जवाब, बोली- "कांग्रेस इन्हें राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रही थी!..."

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है।

यशवंत सिन्हा ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम के दौरे की आलोचना की है। उनके ट्वीट के बाद बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सिन्हा को करारा जवाब दिया है।

अब ये ट्वीट की जुबानी जंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल, सोमवार को यशवंत सिन्हा ने कहा, "मैं अपना अगला लोकसभा चुनाव पापुआ न्यू गिनी से मोदी के टिकट पर लड़ने की योजना बना रहा हूं जो मुझे उम्मीद है कि वह देंगे।"

