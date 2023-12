RJD and JDU: राजद और जदयू का शीघ्र होगा विलय!, गिरिराज ने कहा- सीएम नीतीश और राजद प्रमुख लालू यादव राजनीति में करेंगे भूचाल

Highlights बिहार की सियासत में कयासबाजी का दौर भी तेज हो गया है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।

RJD and JDU: केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने शनिवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विलय की ओर बढ़ रहे हैं। बयान पर बिहार की सियासत में कयासबाजी का दौर भी तेज हो गया है।

पिछले कुछ दिनों से चर्चा का बाजार फिर से गर्म है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव कोई ऐसा फैसला करेंगे जो सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेर की बानगी बनेगा। इसमें जदयू का राजद में विलय होने की बातें सबसे प्रमुख है। अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार ही नहीं देश की सियासत के लिए एक बड़े बदलाव का सूचक बन जाएगा।

Giriraj claims JD(U) to merge with RJD soon, Tejashwi Yadav denies



