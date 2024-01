Bihar political news: पाला बदलने की अटकलों के बीच मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के साथ दिखे, देखें वीडियो और तस्वीरें

Highlights उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य आगंतुकों से अभिवादन स्वीकार करते देखा गया। राजद की ओर से केवल राज्य के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता समारोह में शामिल हुए थे।

Bihar political news: बिहार में राजनीति करवट तेजी से बदल रहा है। शनिवार को मंदिर, पूजा और भाजपा नेता। बिहार के बक्सर में सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मौजूदगी में ब्रह्मपुर में प्रसिद्ध बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में पूजा की और मंदिर के विकास कार्य के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने विकास कार्यों के दूसरे चरण की नींव भी रखी। मंत्री अशोक चौधरी में साथ में दिखे। हालांकि, इस कार्यक्रम से उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नदारद रहे। बिहार के पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की जा रही इस परियोजना के उदघाटन के अवसर पर नीतीश के पार्टी सहयोगी एवं मंत्री अशोक चौधरी भी उनके साथ रहे, लेकिन तेजस्वी सहित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कोई भी नेता मौजूद नहीं रहे, जबकि पयर्टन विभाग तेजस्वी यादव के पास है।

VIDEO | Bihar CM @NitishKumar offers prayers at Baba Brahmeshwar Nath Temple in Buxar's Brahmpur. pic.twitter.com/HFREDLcCkL — Press Trust of India (@PTI_News) January 27, 2024

Buxar, Bihar: CM Nitish Kumar, in the presence of Union Minister Ashwini Choubey, performed puja at the Brahmeshwarnath Temple and inaugurated the first phase of development work for the temple. He also laid the foundation for the second phase of development work. pic.twitter.com/B3DoM7WNWx — ANI (@ANI) January 27, 2024

राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर जारी अटकलों को शुक्रवार को उस समय और बल मिला जब नीतीश कुमार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां राजभवन में आयोजित जलपान समारोह में भाग लिया, लेकिन उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए।

#WATCH | JD(U) leader KC Tyagi says, "INDIA alliance is on the verge of breaking due to the irresponsible and obstinate attitude of Congress." pic.twitter.com/G2yUDJPCN4 — ANI (@ANI) January 27, 2024

राजभवन में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य आगंतुकों से अभिवादन स्वीकार करते देखा गया। समारोह से बाहर निकलते हुए, उपमुख्यमंत्री के समारोह में शामिल नहीं होने के सवाल पर कुमार ने संवाददाताओं से कहा था, ‘‘यादव और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सहित राजद के अन्य नेता इस टिप्पणी करें कि वे (तेजस्वी यादव एवं पार्टी के अन्य नेता) समारोह में क्यों नहीं आये।’’ राजद की ओर से केवल राज्य के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता समारोह में शामिल हुए थे।

Those are very excited on @NitishKumar's decision to go with BJP, please do hear BJP's ally Upendra Kushwaha or Chirag Paswan for that matter, it will clear many things regarding Nitish ji and Bihar politics.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/DY5x6hVJxb — Md Obaidullah (@INCObaid) January 27, 2024

हालांकि, न तो मेहता और न ही राजद के किसी अन्य नेता ने यादव की अनुपस्थिति पर कोई टिप्पणी की है। प्रसिद्ध बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के सौंदर्यीकरण कार्य के उद्घाटन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पटना के लिए रवाना हो गये। बक्सर से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं की और वह भी कार्यक्रम स्थल से चले गये।

जब उनसे विशेष रूप से उनकी उपस्थिति का कारण पूछा गया तो चौबे ने कहा, ‘‘जब मैंने पहली बार बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो मैं मुख्यमंत्री के साथ इस मंदिर में आया था। इस बार भी जब मुख्यमंत्री उद्घाटन के लिए आये तो मैं यहां आया। इस पर टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं है।’’

जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री ने बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण परियोजना का शिलान्यास किया था। यह भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। भक्त पूरे वर्ष विशेष रूप से फाल्गुन और श्रावण माह के दौरान पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि ब्रह्मपुर मंडल के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के नाम पर रखा जाए।

