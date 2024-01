Bihar Political Crisis LIVE: सियासी गहमागहमी के बीच कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं सीएम नीतीश, एनडीए में वापसी को आलाकमान ने दी मंजूरी, 243 विधानसभा में किस दल के पास कितने विधायक

Highlights राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। पिछले 2 बार से नीतीश कुमार उसे गच्चा देकर राजद के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। भाजपा इस बार मुख्यमंत्री पद पर किसी भी कीमत पर समझौते के मूड में नहीं है।

Bihar Political Crisis LIVE: बिहार में बढ़ी सियासी हलचल के बीच सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच भाजपा की ओर से खबर है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को आलाकमान ने मंजूरी दे दी है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है। सम्राट चौधरी के साथ अश्विनी चौबे भी दिल्ली गए हैं। जबकि मुंबई से बिहार के भाजपा प्रभारी विनोद तावडे को भी दिल्ली तलब किया गया है। सभी आनन फानन में दिल्ली पहुंच गए हैं।

"PM Modi may claim full credit for Bharat Ratna to Karpoori Thakur": Nitish Kumar



