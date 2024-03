Jan Vishwas Rally in Patna: 'मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी लेकर दिखाओ', गांधी मैदान में नीतीश-मोदी पर यह बोल गए तेजस्वी यादव

Highlights गांधी मैदान में बोले तेजस्वी यादव 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी पीएम मोदी क्या मेरे चाचा की गारंटी ले सकते हैं मोदी सिर्फ झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं

Jan Vishwas Rally in Patna: पटना के गांधी मैदान में आरजेडी के द्वारा जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों पहले बिहार आए थे। मोदी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है। मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी लेकर दिखाओ। पूरे बिहार ने देखा जब चाचा बोल रहे थे।

