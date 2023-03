बिहार: गलवान में जान गंवाने वाले शहीद के पिता को कोर्ट ने दी जमानत, सरकारी जमीन पर बेटे का स्मारक बनाने का है मामला

Highlights वैशाली में पूर्व सैनिक के पिता को अदालत ने दी जमानत गलवान घाटी झड़प में शहीद हुआ थे भारतीय सैनिक सरकारी जमीन पर स्मारक बनाने का है मामला

वैशाली: बिहार के हाजीपुर अदालत में गुरुवार को ADJ 3 नवीन कुमार ठाकुर की बेंच ने साल 2020 में गलवान घाटी झड़प में जान गंवाने वाले जय कुशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह को जमानत दे दी है। सैनिक के पिता और परिवार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अपने शहीद बेटे का स्मारक बनवाया है। इसी मामले को लेकर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

सैनिक के पिता की गिरफ्तारी के बाद बिहार विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ था। बिहार में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सदन में मुद्दा उठाते हुए जमकर हंगामा किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। विधानसभा में हंगामे के दौरान मामले में उचित जांच की मांग की गई और सैनिक के पिता के साथ पुलिस की बर्बरता की कड़ी आलोचना की है।

Vaishali,Bihar | Raj Kapoor Singh,father of Jai Kishore Singh who lost his life in the 2020 Galwan Valley clash,granted bail by ADJ 3 Naveen Kumar Thakur's court in Hajipur



His family alleged that Singh was thrashed&later arrested for building a memorial for his son on govt land