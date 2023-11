Bihar Caste Survey: 95.49 फीसदी लोगों के पास नहीं वाहन, बिहार में जारी आर्थिक-सामाजिक रिपोर्ट में दिलचस्प खुलासा, पढ़े बड़ी बातें

Highlights 0.44 फीसदी लोगों के पास चार पहिया वाहन है। 6 पहिया या उससे अधिक की बात करें तो 0.03 फीसदी लोगों के पास है। 3.80 फीसदी लोगों के पास बाइक और स्कूटी है।

Bihar Caste Survey: बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश जातीय गणना के आर्थिक-सामाजिक रिपोर्ट में एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आ रहा है। इसमें कहा गया है कि 95.49 फीसदी लोगों के पास कोई वाहन नहीं है। वहीं, ट्रैक्टर की बात करें तो मात्र 0.13 फीसदी लोगों के पास है। इसके साथ ही 0.44 फीसदी लोगों के पास चार पहिया वाहन है।

6 पहिया या उससे अधिक की बात करें तो 0.03 फीसदी लोगों के पास है। वहीं, दो पहिया वाहनों की बात करें तो सूबे के 3.80 फीसदी लोगों के पास बाइक और स्कूटी है। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में 95.5 फीसदी लोग बस-ऑटो से सफर करते हैं या फिर कैब करते हैं। ज्यादातर लोग पैदल ही चला करते हैं। राज्य सरकार के इस रिपोर्ट को देखकर लोग भी हैरान हैं।

#WATCH | Patna: In the Bihar Assembly, Bihar CM Nitish Kumar says, "The 50% (reservation) should be increased to at least 65%... The upper caste has 10% already (EWS). So 65 and 10 make 75%. The remaining would be 25%. Earlier, 40% was free now it would be 25%. The reservation… pic.twitter.com/2UsOinNnOi