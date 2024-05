Bengaluru News Live Updates: रात भर भारी बारिश, बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में रिसाव, 17 उड़ानें बाधित, देखें वीडियो

Highlights अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ान का मार्ग परिवर्तित कर उन्हें चेन्नई भेजा गया। कई दशक बाद बेंगलुरु में गर्मी के दिनों में इतनी तेज बारिश हुई है। लोगों को बारिश के कारण भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली।

Bengaluru News Live Updates: केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि रात भर हुई भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में विमान सेवाएं बाधित हो गईं। रात भर हुई भारी बारिश के कारण बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में रिसाव हो गया और 17 उड़ानें बाधित हुईं। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों सहित कई उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। बीआईएएल के एक अधिकारी ने एक बयान में कहा, ‘‘भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से रात नौ बज कर 35 मिनट से दस बज कर 29 मिनट के बीच हवाई अड्डे पर विमान उतर नहीं पाए।

