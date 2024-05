Bengaluru News Live Updates: रात भर भारी बारिश, बेंगलुरु में विमान सेवाएं बाधित, 13 घरेलू, तीन अंतरराष्ट्रीय और एक मालवाहक उड़ान का मार्ग परिवर्तित कर चेन्नई भेजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 10, 2024 11:26 AM

Bengaluru News Live Updates: अधिकारी ने एक बयान में कहा, ‘‘भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से रात नौ बज कर 35 मिनट से दस बज कर 29 मिनट के बीच हवाई अड्डे पर विमान उतर नहीं पाए, जिसके कारण कई उड़ानों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा।’’

