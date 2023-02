भारत को 'हिन्दू राष्ट्र' बनाने पर अड़े बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री, फिर बोले- भारत बनेगा हिन्दू राष्ट्र

छतरपुर (मध्य प्रदेश): भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने को लेकर बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री अड़े हुए हैं। शनिवार को उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में मीडिया के सामने एकबार फिर से भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा, भारत हिन्दू राष्ट्र बनेगा। विदेशी भी ऐसा देश चाहते हैं जहां हम हिंदुत्व, गर्व और जातिवाद को एक तरफ रखकर कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम सरकार से मांग नहीं करते, अगर कोई इसका समर्थन करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं।

Chhatarpur, MP | India will become ‘Hindu Rashtra’. Even foreigners want a country where we can say with Hindutva, pride & keeping casteism aside that we're Hindustani. We don’t demand from govt, if someone supports this, we welcome it: Bageshwar Dham chief Dhirendra Shastri pic.twitter.com/hOaIeOVAWR