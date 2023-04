Badrinath-Kedarnath Weather: 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बदरीनाथ धाम कपाट खुलेंगे, बारिश और हिमपात से तैयारी में बाधा, देखें वीडियो

Highlights धाम और चारों तरफ पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पांच दिन बाद शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों में बाधा आ रही है। सर्द हवाओं के चलते चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में तापमान काफी नीचे आ गया है।

Badrinath-Kedarnath Weather: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ में बारिश और भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम कपाट 25 अप्रैल से खुल रहे हैं। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश से बदरीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। धाम और चारों तरफ पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है।

Uttarakhand | Continuous rains in the Chamoli district cause heavy snowfall in Badrinath Dham. Snow is visible in the Dham and on the hills all around. pic.twitter.com/5xEERB2ryw

उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में बदरीनाथ और केदारनाथ की उंची पहाड़ियों पर बृहस्पतिवार को ताजा बर्फवारी तथा निचले इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होने से पांच दिन बाद शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों में बाधा आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि हिमपात, बारिश और सर्द हवाओं के चलते चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में तापमान काफी नीचे आ गया है।

Uttarakhand | Due to continuous rains in the Chamoli district, there has been heavy snowfall in Badrinath Dham. Snow is visible in the Dham and on the hills all around.



The doors of Badrinath Dham are going to open on April 27. pic.twitter.com/45dVhemqaf