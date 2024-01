Ayodhya Ram Mandir LIVE: राम मंदिर में स्वर्ण दरवाजा, 150 कमांडो, यहां पढ़ें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी हर अपडेट

Highlights Ram Mandir News: राम मंदिर में स्वर्ण दरवाजा, 150 कमांडो, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी तेज Ram Mandir Live Updates: 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी हर अपडेट

Uttar Pradesh | Visual of the 'golden door' of Ram temple in Ayodhya.



This door is about 12 feet high and 8 feet wide. 13 more doors will be installed in the coming 3 days. These doors are being installed on the upper floor of the sanctum sanctorum. A total of 46 doors will be…

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath and Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust general secretary Champat Rai attend Ramleela, in Ayodhya. pic.twitter.com/rG4aUsCAOS — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 9, 2024

#WATCHअयोध्या (यूपी): सीएम योगी आदित्यनाथ राम लीला कार्यक्रम में शामिल हुए। pic.twitter.com/lkZ6EpAYtd — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2024

Ayodhya Ram Mandir LIVE: 22 जनवरी को शिक्षण संस्थान और मीट की दुकानें बंद #WATCH अयोध्या: उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 जनवरी को शिक्षण संस्थान और मीट की दुकानें बंद करने और ड्राई डे की घोषणा पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, "यह बहुत अच्छी बात है। यह ऐतिहासिक तिथि है इसलिए इसे पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए...…

Ayodhya Ram Mandir LIVE: 22 जनवरी को राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि इस दिन राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

(फाइल…



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि इस दिन राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।



(फाइल… pic.twitter.com/1JnlNSBjGY — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2024 #RamMandir #Ayodhya #RamMandirPranPrathishtha #RamLala #RamMandirAyodhya #राममंदिर #अयोध्या

Ayodhya Ram Mandir LIVE: सीएम योगी आदित्यनाथ राम लीला कार्यक्रम में शामिल हुए।