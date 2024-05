IPL 2024: KL राहुल को डांटने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के संजीव गोयनका ने डिनर पर बुलाया, गले भी लगाया

Highlights एलएसजी के कप्तान को मालिक ने किया दिल्ली स्थित घर में किया इनवाइट सामने आई तस्वीरें हालांकि, इससे पहले केएल राहुल को डांटने वाला उनका वीडियो जमकर वायरल हुआ था

IPL 2024: लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने सोमवार को अपने घर पर केएल राहुल को खाने के लिए दिल्ली स्थित घर पर बुलाया और इस दौरान पुरानी बातों को भुलाते हुए क्रिकेट प्लेयर को गले से लगाकर मना लिया। हालांकि, पिछले दिनों एलएसजी के हारने के बाद खुद संजीव गोयनका ने उनकी खुले मैदान में फटकार लगाई थी और इस दृश्य का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। लेकिन जिसने भी फैन ने वीडियो को देखा, उन्होंने अपनी-अपनी तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए संजीव को इस तरह के बरताव पर सोशल मीडिया पर लताड़ा था।

KL Rahul with Sanjiv Goenka at the special Dinner in Sanjiv Goenka's home last night in Delhi. [LSG] - All is well at LSG Camp. 🌟 pic.twitter.com/W5BtE0Qmff

लेकिन ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में हंगामा मचने के बाद बिजनेसमैन ने अपने तौर-तरीके सुधारने की राह को अजमाते हुए क्रिकेटर केएल राहुल को रात्रिभोज के लिए बुलाया और गले से लगाकर राहुल से मुलाकात की।

एलएसजी (लखनऊ सुपर जायंट्स) को सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजों ट्रैविस हेड (89*) और अभिषेक शर्मा (75*) ने बुरी तरह से हराया, क्योंकि उन्होंने 9.4 ओवर में 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए नाबाद 167 रन की साझेदारी की। टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 150 रन से ज्यादा का लक्ष्य 10 ओवर में हासिल कर लिया था।

इस मैच में मिली हार के बाद मालिक गुस्से से तमतमा गए और पवेलियन की ओर वापसी कर रहे कप्तान केएल राहुल को रोकते हुए डांटने लगे। संजीव गोयनका 165 के कुल स्कोर एलएसजी के दिए टारगेट का बचाव करते समय मैदान पर कप्तान द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से स्पष्ट रूप से नाखुश थे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया।

I am neither an IPL fan nor #KLRahul ‘s! But the open dressing down by the promoter Sanjiv Goenka of Lucknow Super Giants to KL Rahul is in bad taste!



It’s like the king abusing the slave!#LSGvSRH#IPLCricket2024pic.twitter.com/r3xYFHw9hj