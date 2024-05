T20 World Cup 2024: चोटिल तास्किन पर दांव, टी20 विश्व कप में बना दिया उपकप्तान, 15 सदस्यीय टीम में महमूदुल्लाह की वापसी, देखें सूची

Highlights T20 World Cup 2024: टीम का नेतृत्व नजमुल हुसैन शंटो करेंगे। T20 World Cup 2024: अनुभवी चहरों को जगह मिली है। T20 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और नेपाल हैं।

T20 World Cup 2024: अमेरिका और वेस्टइंडीज में अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। कई माह के बाद अनुभवी बल्लेबाज महमूदुल्लाह को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 2022 टी20 विश्व कप में नहीं चुना गया था। टीम का नेतृत्व नजमुल हुसैन शंटो करेंगे। चोटिल तास्किन अहमद पर बड़ा दांव खेला गया और टीम का उपकप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज तास्किन अहमद अभी भी मांसपेशियों के खिंचाव से पूरी तरह से उबरे नहीं हैं। चयनकर्ताओं ने कहा कि जल्द ही चोट से उबर जाएंगे।

