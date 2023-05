असम की 'लेडी सिंघम' के नाम से मशहूर महिला पुलिस अधिकारी जुनोमनी राभा की सड़क हादसे में मौत

By भाषा | Published: May 17, 2023 08:05 AM

असम पुलिस की महिला उप-निरीक्षक जुनोमनी राभा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वह लेडी सिंघम के नाम से मशहूर थीं। साथ ही कई विवाद भी उनसे जुड़े हुए थे।

'लेडी सिंघम' के नाम से मशहूर महिला पुलिस अधिकारी जुनोमनी राभा की सड़क हादसे में मौत (फाइल फोटो)