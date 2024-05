Assam Board Class 12 Results: 12वीं के नतीजे जारी, शीर्ष पर रहा बक्सा जिला, शिक्षा मंत्री ने भी दी बधाई

Highlights असम बोर्ड के रिजल्ट जारी असम का बक्सा जिले के बच्चों ने किया टॉप रिजल्ट के बाद खुद शिक्षा मंत्री ने दी बधाई

Assam Board Class 12 Results OUT: कक्षा 12वीं के नतीजे सामने आ गए हैं और अब सभी छात्र अपने परिणाम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी) की आधिकारिक वेबसाइटों, resultassam.nic.in और ahsec.assam.gov.in पर देख सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 88.24 रहा, जबकि विज्ञान में 90.29 फीसदी, वाणिज्य में 88.28 प्रतिशत और वोकेशनल में 85.78 प्रतिशत रहा।

इसके साथ असम बोर्ड की परीक्षा में 97.44 फीसदी बच्चे पास हुए हैं, जबकि बक्सा जिला राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर उभरा है।

दूसरी तरफ राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने अव्वल आए हुए छात्रों को बधाइयां दीं। इसमें उन्होंने बताया कि आर्ट्स में 88.24 फीसदी बच्चे पास हुए, विज्ञान में 90.29 फीसद, कॉमर्स में 88.28 प्रतिशत और वोकेशनल में 85.78 फीसदी छात्र पास होने में सफल रहें।

शिक्षा मंत्री ने कहा इस बार की परीक्षा में 273908 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, 242794 छात्र पास हुए हैं। हालांकि, पिछले साल यानी 2023 में नतीजे 6 जून को घोषित किए गए थे।

Congratulations! 88.64% students have passed. Arts (88.24%) Sc (90.29%) Com (88.28%) Voc (85.78%).



273908 students had appeared the exam; 242794 students have passed.



In 2023, results were declared on 6 June. I appreciate AHSEC for the results on timetime.@himantabiswapic.twitter.com/Cs8TIS8o02