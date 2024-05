Iran President Helicopter Crash: राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में किसी भी जीवित व्यक्ति का कोई सुराग नहीं

Iran President Helicopter Crash:ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के रविवार को देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जब वह वापसी के दौरान घने कोहरे के कारण पहाड़ी इलाकों को पार कर रहा था।

कथित तौर पर रायसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ईरान के प्रेस टीवी ने ट्वीट किया, "बचाव दल ने राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की पहचान की...रविवार हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद राष्ट्रपति रायसी की तलाश में किसी भी जीवित व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला।"

