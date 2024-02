Maharashtra: बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा

Highlights महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा के साथ अलग-अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं मिलिंद देवड़ा-बाबा सिद्दीकी के बाद कांग्रेस से अशोक का किनारा

Maharastra: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए यह तीसरा जोरदार झटका है। क्योंकि, मिलिंद-बाबा सिद्दकी के बाद अब अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है।

वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा के साथ अलग-अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। वे अपनी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। हमारे संपर्क में कौन-कौन हैं, इसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आगे-आगे देखिए होता है क्या।

#WATCH | Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "Several tall leaders of other parties want to join BJP. Especially, several Congress leaders are in touch with us because of the behaviour of the senior leaders. They are feeling suffocated in their party...Who all are in… pic.twitter.com/7rUk9AeTsS