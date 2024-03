Delhi Excise Policy Case Update: 'ईडी को कहा थैंक्यू', कोर्ट में बोले केजरीवाल,'मुझे गिरफ्तार क्यों किया'

Highlights केजरीवाल की छह दिनों की रिमांड खत्म ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में किया पेश केजरीवाल ने कहा, उनके खिलाफ हो रही है साजिश

Arvind Kejriwal Case Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनैतिक साजिश रची जा रही है। जनता इसका जवाब देगी। दरअसल, मीडिया ने उनसे सवाल किया कि दिल्ली के एलजी कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चल सकती है। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मेरे खिलाफ राजनैतिक साजिश रची जा रही है। जनता इसका जवाब देगी।

