अरविंद केजरीवाल ने कहा, "चीन सामनों का बॉयकॉट हो, भारतीय उत्पाद भले ही दोगुने दामों में मिलें, जनता उन्हीं को खरीदे"

Highlights अरविंद केजरीवाल ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद और बढ़ते तनाव के बीच जनता से की अपील सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारतीय बाजारों में मौजूद चीनी सामानों का पूरी तरह से बॉयकॉट करें भारतीय उत्पाद भले ही दोगुनें दामों पर मिले, उन्हें ही खरीदें और देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं

दिल्ली: आम आदामी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद और तवांग के बाद बढ़ते तनाव भरे हालात में देश की जनता से अपील की है कि वो भारतीय बाजारों में चीन द्वारा उत्पादित, आयातित वस्तुओं का बहिष्कार करें और उनके किसी भी सामान को खरीदने की बजाय स्वदेशी सामानों पर अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाएं।

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि फौरन चीनी सामानों का बॉयकॉट करें और भारतीय बाजारों में मिल रहे उनके सामनों को न खरीदें। इतना ही नहीं सीएम केजरीवाल ने साथ में यह भी कहा कि लोगों भारतीय सामानों को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, भले ही उनके दाम चीनी सामानों से दुगने क्यों न हों।

I appeal to people to boycott Chinese goods. We will buy Indian products even if those cost double: Delhi CM Arvind Kejriwal