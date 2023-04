अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा ने बताया आधुनिक समय का महात्मा गांधी, कहा- आप नेता जांच एजेंसियों से नहीं डरते

Highlights चड्ढा ने कहा कि मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि आप के नेता आपकी जांच एजेंसियों से नहीं डरते। केजरीवाल को सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित एजेंसी के मुख्यालय में तलब किया है। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बचाव करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक आधुनिक समय के महात्मा गांधी हैं, जिनकी बेदाग ईमानदारी है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) रविवार को वापस ली गई शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी।

चड्ढा ने कहा, "आम आदमी पार्टी आंदोलन से पैदा हुई है, हमने यहां तक ​​आने के लिए लाठियां, पानी की बौछारें और आंसू गैस का सामना किया है। मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि आप के नेता आपकी जांच एजेंसियों से नहीं डरते। हम आपके ईडी, सीबीआई, तलाशी और जब्ती मेमो, छापे और जेल से नहीं डरते।" उन्होंने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

राघव चड्ढा ने कहा, "मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बेदाग ईमानदारी वाले आधुनिक समय के महात्मा गांधी हैं।" इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में उनका और मनीष सिसोदिया का नाम लेने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं।

