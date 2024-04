Arvind Kejriwal In Tihar Jail: केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, 'प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वह देश के लिए अच्छा नहीं है'

Highlights 15 दिनों के लिए जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को नहीं दी राहत 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

Arvind Kejriwal In Tihar Jail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत ने 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर, अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल, जब उन्हें ईडी अधिकारियों के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो यह कर रहे हैं वह देश के लिए अच्छा नहीं है।

Delhi: During the court appearance, Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal says, "What the Prime Minister is doing for the country is not good." pic.twitter.com/2oijSlSe76