Delhi Liquor Scam: मंत्री सौरभ ने कहा, सरकार और पार्टी जेल से चलेगी, बीजेपी ईडी का कर रही दुरुपयोग

Highlights सौरभ भारद्वाज ने कहा, केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करेगी जेल से चलेगी आप की सरकार आप के तीन वरिष्ठ नेता पहले से ही जेल में बंद हैं

Delhi Liquor Scam: राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी आम आदमी पार्टी के लिए 2 नवंबर का दिन काफी अहम रहने वाला है। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी(आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से ईडी दिल्ली शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी। आप के मंत्रियों से लेकर प्रवक्ता लगातार इस बात पर बल दे रहे हैं कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डालेगी।

#WATCH | On ED summons to Delhi CM Arvind Kejriwal, AAP leader and Delhi Minister Saurabh Bharadwaj says, "Now it is disclosed that whoever can be an obstacle for the BJP, they and their party leaders would be sent to jail, one way or another. PMLA is a law in which anyone can be… pic.twitter.com/11ewVRYla6