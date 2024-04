Arvind Kejriwal Arrest Updates: तिहाड़ पहुंचे सीएम केजरीवाल, जेल नंबर 2 में रखा जाएगा, जेल नंबर एक में बंद हैं मनीष सिसोदिया

Highlights प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को पहले जेल नंबर 2 में रखा गया था। जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल नंबर एक में बंद हैं।

Arvind Kejriwal Arrest Updates: दिल्ली की एक अदालत द्वारा 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को तिहाड़ जेल लाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। जेल के एक अधिकारी ने कहा, "उन्हें तिहाड़ जेल लाया गया और उन्हें जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उन्हें एक अलग कोठरी में रखा जाएगा।"

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal brought to Tihar Jail where he will be lodged in Jail Number 2. He has been sent to judicial custody till April 15 in Delhi liquor policy case. pic.twitter.com/JM3m3J1gms — ANI (@ANI) April 1, 2024

पिछले साल अक्टूबर में इसी मामले में गिरफ्तार किये गए आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को पहले जेल नंबर 2 में रखा गया था, लेकिन हाल ही में उन्हें जेल नंबर 5 में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल नंबर एक में बंद हैं।

#WATCH | Security heightened outside Delhi's Rouse Avenue court as CM Arvind Kejriwal will be produced before the court today at the end of his ED custody pic.twitter.com/ciOmS9votd — ANI (@ANI) April 1, 2024

जबकि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता महिला जेल की जेल नंबर 6 में हैं। इससे पहले दिन में, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान ‘बिल्कुल सहयोग’ नहीं किया।

Web Title: Arvind Kejriwal Arrest Live Updates Delhi CM reached Tihar will be kept in jail number 2 Manish Sisodia is lodged in jail number 1