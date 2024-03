Arunachal Pradesh-Sikkim Assembly Elections 2024: अरुणाचल प्रदेश-सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तिथि में बदलाव, इस दिन वोटों की गिनती

Highlights आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी संसदीय चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 19 अप्रैल को होंगे। हिमालयी राज्य में लोकसभा की केवल एक और विधानसभा की 32 सीटें हैं।

Arunachal Pradesh and Sikkim Assembly Elections 2024: निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना की तिथि चार जून से बदलकर दो जून कर दी है। आयोग ने पहले घोषणा की थी कि दोनों विधानसभा चुनावों की मतगणना चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के साथ की जाएगी। आयोग ने कहा कि चूंकि दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल दो जून को समाप्त हो रहा है, इसलिए तारीख बदल दी गई है। आयोग ने कहा, “अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के संबंध में कोई बदलाव नहीं होगा।” आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी संसदीय चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने शनिवार को घोषणा की कि सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 19 अप्रैल को होंगे।

इस हिमालयी राज्य में लोकसभा की केवल एक और विधानसभा की 32 सीटें हैं। ईसी के मुताबिक, चुनाव की अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी, जिसके बाद नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है, जबकि 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी।

आयोग ने कहा कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। चुनाव में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) का मुकाबला सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) से होगा। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की।

आयोग के मुताबिक, विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी, जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। अरुणाचल प्रदेश में दो लोकसभा सीटें और 60 सदस्यीय विधानसभा है।

राज्य की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल दो जून को समाप्त हो रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने राज्य की दोनों लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। विधानसभा में, भाजपा ने 41 सीट जीतीं, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) ने सात सीट, एनपीपी ने पांच और कांग्रेस ने चार सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं, पीपीए ने एक सीट जीती, जबकि दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की थी।

