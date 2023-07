Anna Bhagya Scheme: 10 जुलाई से मुफ्त चावल के बजाय नकद, अन्न भाग्य योजना पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, देखें वीडियो

Highlights 34 रुपये प्रति किलो की दर से नकद भुगतान करने का निर्णय लिया है। योजना में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे के) परिवार के प्रत्येक सदस्य आएंगे। 10 दिन में लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

बेंगलुरुः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि वे 10 जुलाई से अन्न भाग्य योजना के तहत मुफ्त चावल के बदले पैसे बांटना शुरू कर देंगे। राज्य में कांग्रेस सरकार को कथित तौर पर बड़ी खरीद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार लोगों को चावल के लिए 34 रुपये प्रति किलो की दर से नकद देगी।

सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘हमने कहा है कि चावल के बजाय जुलाई महीने की राशि (अन्न भाग्य योजना के तहत) लाभार्थियों को जुलाई में ही भुगतान की जाएगी। हमने यह नहीं कहा था कि एक जुलाई को ही भुगतान कर देंगे...संभावना है कि हम 10 जुलाई के बाद भुगतान करना शुरू कर देंगे। इस महीने की राशि इसी महीने लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी।’’

We will start distributing money in place of free rice promised under the Anna Bhagya Scheme from July 10: Karnataka CM Siddaramaiah pic.twitter.com/Uw40p8BYBj