Amit Shah In Korba: 'मोदी जी सेंचुरी मारकर बहुत आगे निकल गए हैं', चुनावी सभा में बोले अमित शाह

Highlights अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने झारखंड, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, 2 साल में ही नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे अमित शाह ने कहा, तीसरे चरण का मतदान होना है और हमें 400 पार की दिशा में आगे बढ़ना है

Amit Shah In Korba: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में थे। अमित शाह ने कोरबा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु राम का ननिहाल है। कांग्रेस 70 साल से अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। छत्तीसगढ़ वालों ने 11 में से 9 सीटें देकर पीएम मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमिपूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्रीराम कर दिया।

#WATCH | Chhattisgarh | While addressing a public meeting in Korba, Union Home Minister Amit Shah says, "PM Modi has a track record of 10 years and agenda for 25 years... PM Modi by providing vaccines to people, has ended the Covid. 'Rahul Baba' used to say it was a 'Modi… pic.twitter.com/PJdSTk6JTx