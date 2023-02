विपक्ष के सीबीआई-ईडी के 'दुरुपयोग' के दावों पर बोले अमित शाह- सबूत संग कोर्ट जाएं, वो तो हमारे कब्जे में नहीं है

Highlights कई बार विपक्ष की ओर से ऐसे बयान सामने आए हैं, जिसमें वो भाजपा पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर हुए हैं। भाजपा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के किसी भी दावे का खंडन किया है। अमित शाह ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के दावे को नकारा है।

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उस आरोप को नकारा, जिसमें विपक्ष द्वारा केंद्र पर ये आरोप लगाया गया कि सरकार विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शाह ने कहा, "वे कोर्ट क्यों नहीं जाते? जब पेगासस का मुद्दा उठाया गया था तो मैंने कहा था कि सबूत के साथ कोर्ट जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ शोर मचाना जानते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है।" कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों ने अक्सर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उनके वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कई बार विपक्ष की ओर से ऐसे बयान सामने आए हैं, जिसमें वो भाजपा पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर हुए हैं।

Why don’t they go to court? When Pegasus issue was raised I had said go with proof to court,but they didn't. They only know how to create noise.Court toh humaare kabze mein nahin hai: HM #AmitShahToANI on allegation that central investigative agencies being misused against oppn pic.twitter.com/6oHihSjidG