Hardik Pandya ICC T20 World Cup 2024: बुरे समय को पीछे छोड़ टी20 विश्व कप में धमाल करे हार्दिक, हरभजन सिंह ने कहा-नीली जर्सी पहनेगा तो...

Hardik Pandya ICC T20 World Cup 2024: हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का इंडियन प्रीमियर लीग में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम तालिका में 10वें पायदान पर रही और इस दौरान वह खुद गेंद और बल्ले से प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 29, 2024 06:01 AM