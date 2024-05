Mumbai News: मुंबई के पास मालगाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतरे

मुंबई: महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम एक मालगाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे गुजरात से मुंबई आने वाली ट्रेन प्रभावित हुईं। यह जानकारी रेलवे के एक प्रवक्ता ने दी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमित ठाकुर ने यहां बताया कि घटना शाम करीब 5.10 बजे हुई और इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रेन पनवेल जा रही थी और उस पर लोहे के तार के बंडल (आयरन कॉइल) लदे थे। ठाकुर ने कहा कि प्रभावित लाइन पर यातायात बहाल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

Watch: The UP line of the Mumbai-Surat section has been affected due to the derailment of wagons of a goods train at point no. 117/118 at Palghar yard at around 17:08 hrs. Restoration work is in progress. pic.twitter.com/evEywWySUM